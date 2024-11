Ritorna il torneo Calcetto 3vs3: “La Gabbia”

-di Laura Maria Tavella. Dopo il successo dello scorso anno torna il torneo di calcio più amato: La Gabbia!Calcio 3 contro 3 su campo regolamentare, senza portiere, chiusi in gabbia, palla sempre in movimento, corsa, tattica e tanta classe.QUANDO: Dal 24 al 29 Giugno 2014DOVE: Funny Club (via Tirrenica 5, di fronte Bingo – ex Fashion db)ISCRIZIONEOgni squadra iscritta al torneo (entro il 24 Giugno presso la Ludoteca Funny Club) dovrà versare una quota di partecipazione pari a € 40, che consentirà di svolgere la fase a gironi. Le squadre classificate alla fase eliminatoria verseranno una quota di partecipazione a partita pari a €10. Ogni squadra dovrà compilare il modulo di iscrizione inserendo il nome della squadra, i nomi dei partecipanti (min 3, max 4), il capitano della squadra dovrà fornire un recapito telefonico cellulare.TIPOLOGIA DEL TORNEOLe squadre iscritte al torneo saranno divise in gironi da 4 squadre ciascuno, gli incontri saranno di sola andata della durata di 10 min, le prime due squadre classificate a girone accederanno alla fase eliminatoria. In caso di parità di punti fra due o più squadre nella fase a gironi, si utilizzano i seguenti criteri:1: scontro diretto2: miglior differenza reti generale del girone3: maggior numero di gol segnati nel gironeLa fase eliminatoria prevede incontri di sola andata della durata di 10 min. Nelle fasi ad eliminazione diretta, in caso di parità, si procederà ad oltranza con la regola del Golden Goal.Nelle fasi finali gli scontri avranno una durata superiore; Semifinale: 15 min – Finalissima: 20 min (Con ripresa video e pubblicazione su CityNow.it)PREMI1 PREMIO: Coppa dei campioni + Medaglie + Set Completo divisa squadra di calcio a scelta2 PREMIO: Coppa 2° classificato + Medaglie: MIGLIOR MARCATORE: Coppa Miglior MarcatoreInfo e iscrizioni: 338.9208356 Dave – 347.8860487 Davide – 320.9738817 FabrizioPer tutte le regole del torneo seguite il link.IL VIDEO DELLA FINALE DELLA SCORSA EDIZIONE