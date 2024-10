Ritornano le “Notti d’Estate” al MArRC

Ritornano le tanto attese “Notti d’estate” al #MArRC.

Dopo il gran successo della scorsa estate, il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria tornerà ad essere aperto il giovedì e il sabato anche dalle 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30), con biglietto d’ingresso a soli 3 euro.

Ancora una volta il MArRC aderisce all’iniziativa MiBACT Notte dei Musei, giunta alla sua tredicesima edizione. Si tratta di un evento posto sotto il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Unesco e dell’International Council of Museum, con il fine di valorizzare i musei e il patrimonio culturale italiano.

La programmazione nazionale prevede l’integrazione del percorso museale con l’apporto di tutte le arti, e proprio per questo il calendario del nostro Museo sarà ricco di eventi, in modo da non far mancare nulla al visitatore che deciderà di intraprendere una suggestiva visita serale.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 1 Luglio alle ore 18.30, sarà inaugurata in Piazza Paolo Orsi l’esposizione “Vero o falso. Il valore dell’originale, lo stile dell’imitazione”.

Un’idea che arricchisce l’estate reggina di tanta cultura, e amplia la scelta dei cittadini nell’eterno dilemma del “cosa fare?”.