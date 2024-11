“Rivoluzione Rheggio 743 a.C.”: Ripepi annuncia i nuovi vertici del movimento

Dopo il record di presenze del 25 gennaio 2024, che ha visto il Teatro Cilea straripare di reggini nella manifestazione politica e civica che segnerà per sempre la Storia di Reggio Calabria, arriva oggi in conferenza stampa l’annuncio dei nuovi vertici del movimento “Rivoluzione Rheggio 743 a.C.”, fondato dal Segretario Regionale di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi.

I nuovi vertici del movimento

Protagonisti della giornata, infatti, sono i soldati della nuova classe dirigente, tra cui il Fondatore Massimo Ripepi, il Presidente Nello Scuderi, la Coordinatrice Avv. Mariella Vazzana, il Responsabile dei Reggini fuorisede Antonio Zappia e il Coordinatore del gruppo giovanile Daniel Fiorenza.

A moderare l’incontro, uno dei pilastri del giornalismo reggino, Orazio Cipriani, che, da testimone storico di questa città, non si è astenuto dal criticare le ultime amministrazioni che l’hanno resa invivibile e per questo ha deciso di scendere in trincea in prima persona con il movimento.

Un messaggio di forza e identità

Giornata storica, dunque, quella che segna l’inizio di una nuova era, dove i valori del movimento – regginità, verità, giustizia e bene comune – prendono forma, trovando i loro interpreti e lanciando un messaggio chiaro e potente:

“Rivoluzione Rheggio 743 a.C. c’era, c’è e ci sarà sempre!”

I soldati coraggiosi, liberi e forti sono pronti a sventolare un’unica bandiera: quella di Reggio con l’H!

“Rivoluzione Rheggio 743 a.C. è un fenomeno politico e civico eccezionale: un movimento che ho fondato per difendere strenuamente la nostra città. Di fatto, prima che si possa parlare di un fenomeno analogo, servirebbe un movimento che da solo sia capace di riempire il Teatro Cilea con oltre 1500 persone, esattamente come abbiamo fatto noi!”

Massimo Ripepi, Fondatore del Movimento Rivoluzionario e Segretario Regionale di Alternativa Popolare

“L’ispirazione, infatti, è quella di difendere Rheggio da tutto e da tutti: una radice reggina autentica, fatta di soldati pronti a combattere per il proprio territorio. Per questo motivo oggi è giunto il tempo di affidare il movimento a soldati fedeli che si sono distinti sul campo di battaglia, dimostrando di amare Rheggio e di avere il coraggio di difenderla da traditori e venduti.

Rivoluzione Rheggio 743 a.C. lavorerà quindi con Alternativa Popolare, nostro riferimento nazionale, ed al fianco del centro-destra, per far rinascere Rheggio e mandare a casa l’amministrazione più scarsa della Storia, che ha fatto più danni del terremoto del 1908!”

Dichiarazioni dei nuovi leader

Nello Scuderi, Presidente

Ripepi, nel ricordare le innumerevoli battaglie politiche condotte fianco a fianco, ha passato il testimone al nuovo Presidente Nello Scuderi, che con grande emozione ha dichiarato:

“Ho sempre servito la mia città con tutte le forze e credo che Rivoluzione Rheggio 743 a.C. incarni perfettamente il mio spirito di servizio verso questa terra.

Ringrazio di cuore Massimo Ripepi, con cui condivido da anni un rapporto di stima e affetto, per avermi affidato questo importante incarico, che vivo con grande senso di responsabilità.

Rivoluzione Rheggio 743 a.C. ha saputo spingere l’azione politica e civica a livelli altissimi: esempio portante è il nostro Aeroporto dello Stretto, da anni dimenticato da tutte le istituzioni, ma che oggi ricomincia a vedere la luce dopo che abbiamo con forza acceso i riflettori sul problema per anni. Rheggio ha bisogno di veri soldati, pronti a combattere senza timori una battaglia vitale per la nostra città.”

Mariella Vazzana, Coordinatrice

A intervenire, l’Avv. Mariella Vazzana, neo-Coordinatrice del movimento, da sempre impegnata attraverso la sua professione nella lotta contro le ingiustizie:

“Ho dedicato la mia vita, anche attraverso la professione di avvocato, a difendere i più deboli dalle ingiustizie, operando su controversi casi giudiziari e come membro del Progetto Innocenti, impegnato a prevenire errori giudiziari e liberare gli innocenti da condanne ingiuste.

Rheggio (con l’H!), con la sua unicità, merita di essere liberata dalle logiche di potere che l’hanno piegata, tradita e sfruttata da reggini affaristi che avrebbero dovuto farne il ‘nostro orgoglio’.

Ringrazio Massimo Ripepi, soldato semplice dell’esercito di Rheggio (che da sempre stimo per la sua competenza, trasparenza e senso di giustizia) per avermi affidato questo incarico. Con responsabilità, amore e dedizione, mi impegnerò a rappresentare e difendere la città, guidata dai principi di verità, giustizia e combattendo per i diritti umani.”

Antonio Zappia, Responsabile dei Reggini Fuorisede

Innovativa e di grande rilievo, la figura del Responsabile dei Reggini Fuorisede, rivestita dal coraggioso Antonio Zappia, già intervenuto durante l’evento di lancio al Teatro Cilea:

“Ho lasciato Rheggio 37 anni fa, con le lacrime agli occhi, ma il mio cuore è sempre rimasto qui.

Mio padre, storico Preside di un’importante scuola reggina, mi ha insegnato ad amare la nostra terra, nonostante le molteplici difficoltà che spesso costringono tantissimi cittadini ad andare via: fenomeno questo, che si è notevolmente accentuato negli ultimi dieci anni.

Quando ho conosciuto Massimo Ripepi, attraverso le sue dirette, ho sentito il richiamo ad impegnarmi in prima persona per salvare Rheggio e dare un futuro ai nostri figli e nipoti, affinché non debbano più essere costretti a partire.

Ho accettato con gioia l’incarico di rappresentare i reggini fuorisede, per riportare loro la speranza di potere un giorno fare rientro nella propria città. Lo farò con il cuore, con tutte le mie forze e con tutto quello che ho!”