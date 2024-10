Rizzieri e la Vis Reggio Calabria ancora insieme

Altra conferma importante in casa Vis Reggio Calabria. Dopo i rinnovi di Lobasso e Warwick, anche Riccardo Rizzieri farà parte del roster bianco/amaranto nella stagione 2017/18. Andrà a colmare il vuoto di esperienza e leadership nello spogliatoio causato dall’improvviso addio per motivi lavorativi del capitano in pectore Pasquale Tramontana, cui la società Vis in tutte le sue componenti augura le migliori fortune dal punto di vista professionale.

Formatosi nel settore giovanile della Viola e del Cap, Rizzieri, ex Audax, Prativerdi Siracusa, Cestistica Gioiese, Basket Rosarno e Manzao, è un elemento di indubbio spessore, un jolly preziosissimo nelle alchimie tattiche di coach Polimeni, da sfruttare specie nei finali di gara per la sua proverbiale freddezza, autentica specialità della casa del play reggino. Con la new entry Fortunato Barrile formerà una coppia di playmaker di assoluto livello per la categoria.

Queste le prime parole di Rizzieri a poche ore dall’ufficialità della riconferma in canotta bianco/amaranto per il secondo anno consecutivo: “Resto alla Vis con grande piacere, rinnovato entusiasmo e voglia di far bene. Sento di aver ancora tanto da dare a questa squadra, a questa società e alla nostra meravigliosa e appassionata tifoseria. L’organico mi sembra completo e competitivo, ben allestito sia nel reparto lunghi che fra gli esterni. Il gruppo, come insegna lo scorso campionato, dovrà essere la nostra arma in più per affrontare la stagione al meglio e consentirci di disputare un torneo di vertice, in linea con le aspettative societarie”.