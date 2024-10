Road Show RunCard: Reggio si prepara ad un weekend di benessere

Quindici piazze italiane, 15 tappe e altrettanti weekend: è il Road Show Runcard, il villaggio itinerante dedicato al benessere e alle eccellenze agroalimentari del territorio che domani e domenica farà tappa sul Lungomare Falcomatà. L’iniziativa nata dalla sinergia tra FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, e FIDA, la Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione di Confcommercio – Imprese per l’Italia è stata presentata questa mattina alla Pinacoteca civica e rientra nel cartellone dell’estate reggina messo a punto dall’Amministrazione comunale, quest’oggi rappresentata dal delegato alla Cultura Franco Arcidiaco che ha definito la due giorni «un ottimo connubio che coniuga la sana alimentazione allo sport».

Nelle principali piazze italiane (Amatrice, Città di Castello, Padova, Catania, L’Aquila, Roma, Udine, Cervia, Reggio Calabria, Trento, Prato, Cagliari, Bologna, Taranto, Reggio Emilia) si allestisce un vero e proprio villaggio messo a disposizione di sportivi, famiglie, turisti e cittadini di ogni età. «Ci saranno spazi per mettersi alla prova nella corsa, nei salti e nei lanci, e percorsi non competitivi e ludici dedicati sia ai bambini che agli adulti» ha spiegato il Presidente regionale Fidal, Ignazio Vita.

Parallela alla parte sportiva correrà quella dedicata al buon cibo grazie ai gazebo dove degustare i prodotti d’eccellenza reggina e ai corner interattivi in cui ricevere i consigli dei nutrizionisti federali. «Perché se il cibo sano è il più grande alleato di ogni sportivo, le piccole produzioni tutelate dal marchio DOP e dai consorzi sono particolarmente congeniali a uno stile di vita all’insegna del benessere e dello sport» ha sottolineato il Direttore di Confcommercio Reggio Calabria, Marisa Lanucara. All’interno del villaggio, infatti, saranno presenti totem interattivi con video, contest, questionari, immagini e consigli. Ogni villaggio sarà diviso in quattro aree, ciascuna destinata a un tema legato al cibo: tradizione, piccole produzioni (consorziate e tutelate), natura, nutrizione e sport. «Il villaggio del Road Show Runcard diventerà luogo di aggregazione, sarà una bella sorpresa– ha aggiunto il Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Giovanni Santoro -. Riappropriarsi di abitudini sane e genuine significa investire sul proprio star bene. Questa tappa sarà un’occasione importante per la città e le nostre bellezze aiuteranno, senz’altro, la riuscita della manifestazione». Alla presentazione erano presenti anche il Responsabile “Road Show Runcard”, Edoardo Marcianò e il delegato provinciale FIDAL, Luigi Gangemi. Il villaggio sarà aperto dalle ore 17:00 alle 22:00.