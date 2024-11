Scopri la Radio Revival R250: Un Tuffo nel Passato con Stile Retrò

La Revival R250 è una radio iconica e nostalgica che riporta alla mente lo stile degli anni ’50. Disponibile in una vasta gamma di colori, questa radio non solo è esteticamente piacevole ma offre anche funzionalità avanzate per un’esperienza audio di alta qualità grazie al suo cabinet in legno ad alta densità.

Caratteristiche e Funzionalità

La Revival R250 è dotata di controllo della sintonia lineare e controllo del tono, che permettono di personalizzare l’ascolto secondo le preferenze. Inoltre, grazie all’utile maniglia, è facile da trasportare, rendendola la compagna di viaggio perfetta.

Questa radio portatile può funzionare sia a batterie che collegata alla rete elettrica e dispone di una presa AUX per collegarla all’iPhone o ad altri riproduttori di musica. Con le bande di frequenza LW / MW / FM, sintonizzazione lineare, controllo del tono e un’uscita per cuffie, la Revival R250 combina il fascino del design retrò con la moderna tecnologia audio.

Dove Trovare la Revival R250

Potete trovare la Revival R250 presso Octo Boutique, situata in Corso Garibaldi, 310, Reggio Calabria, e presso Iannì Interior Design, Largo Missori, 7, Reggio Calabria. Non perdete l’opportunità di possedere un pezzo di storia con stile ed eleganza moderna.