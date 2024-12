Il Festival Rumori Mediterranei di Roccella salvo grazie ad un emendamento Cannizzaro

Il Sindaco Zito (Pd) ha ringraziato sentitamente L'on. Cannizzaro per il suo impegno: "Il Festival non è patrimonio di una città o di una parte politica, ma di tutta la Calabria e del Paese. L'iniziativa di Cannizzaro rappresenta un esempio di buona politica", le sue parole

La morte del prof. Vincenzo Staiano, storico Direttore Artistico e anima del Festival Internazionale del Jazz “Rumori Mediterranei”, ha suscitato una profonda incertezza sul futuro della manifestazione. Fino a pochi mesi fa, infatti, c’era il rischio concreto che uno dei festival più prestigiosi d’Italia, che ha segnato la storia del jazz, potesse chiudere i battenti a causa di difficoltà finanziarie.

I ringraziamenti del sindaco Zito (Pd) a Cannizzaro

Il Sindaco di Roccella, Vittorio Zito, ha spiegato che il successo annuale del festival era dovuto alla straordinaria competenza del prof. Staiano, che riusciva ad ottenere l’impegno degli artisti anche senza un formale contratto, in attesa dei fondi regionali. In questo contesto di incertezze, Zito ha deciso di rivolgersi all’onorevole Francesco Cannizzaro per chiedere sostegno. La risposta dell’onorevole è stata immediata e determinante.

Grazie all’iniziativa di Cannizzaro, la Camera dei Deputati ha approvato un contributo di 100.000 euro destinato alla 45esima edizione del Festival “Rumori Mediterranei”. Questo contributo si configura come un vero e proprio “salva Festival”, che consente al Comune di Roccella di lavorare con serenità e anticipo per definire il futuro della manifestazione.

Il Sindaco Zito ha ringraziato sentitamente l’on. Cannizzaro per il suo impegno: “Il Festival non è patrimonio di una città o di una parte politica, ma di tutta la Calabria e del Paese. L’iniziativa di Cannizzaro rappresenta un esempio di buona politica, quella che unisce e difende le esperienze che elevano il nome della nostra regione nel mondo.”

Il Festival parte con il “Jazzy Christmas and Happy New Year”

Il festival si apre dal 27 al 30 dicembre e l’1 gennaio con il programma “Jazzy Christmas and Happy New Year”, evento speciale dedicato alla memoria del prof. Vincenzo Staiano. Roccella vi aspetta per un lungo fine anno all’insegna della buona musica, come sempre con gli artisti più importanti del panorama jazz internazionale.

Per tutte le informazioni sul programma, visitare il sito ufficiale www.roccellajazz.org.