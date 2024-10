Roccella Summer Festival 2024, tutto pronto per il gran finale con ‘Il Volo’

Gran finale per il Roccella Summer Festival 2024.

Dopo gli straordinari successi ottenuti con i concerti di Biagio Antonacci, Annalisa, i Pooh e Mahmood – insieme al resto del cartellone, con una programmazione anche quest’anno da lasciare sbalorditi -, la rassegna realizzata e ideata dalla Ticket Service Calabria – organizzata con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, oltre che tra gli “Eventi di promozione culturale 2024”, finanziati con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria -, si appresta a ospitare domani sera, 27 agosto l’ultimo appuntamento di questa edizione.

Sul palcoscenico del Teatro al Castello, infatti, domani ci sarà una data di “Tutti per uno – Capolavoro”, il tour estivo de Il Volo prodotto da Friends & Partners.

Durante il live il trio presenterà i brani dell’album “Ad Astra” – il primo di inediti, che riflette l’evoluzione personale e artistica del trio – insieme ai più grandi successi della tradizione musicale italiana e del repertorio ormai consolidato del gruppo.

Il Volo porta avanti in musica i festeggiamenti di un anno importante: il 2024 è l’anno dei 15 anni di carriera, iniziato a febbraio con il successo di Capolavoro, il brano – certificato Disco D’Oro – presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone e arrivato fino all’Arena di Verona con Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5. Il tour estivo proseguirà con ulteriori appuntamenti fino a settembre nelle più suggestive venue del nostro Paese.

I prossimi live saranno il 5 e 6 settembre a Macerata allo Sferisterio, il 9 settembre a Caserta alla Reggia Di Caserta / Piazza Carlo Di Borbone. In autunno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno protagonisti di un tour nelle principali capitali europee e nel 2025 sarà negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina.