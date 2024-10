Roccella Summer Festival, è già 2025: Gianna Nannini primo concerto ufficializzato

Il Roccella Summer Festival 2024 ha chiuso i battenti poche settimane fa e già la macchina organizzativa è al lavoro per l’edizione del prossimo anno. Il primo nome del cast che animerà le serate del Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC) è Gianna Nannini.

Il nuovo tour di Gianna Nannini al Roccella Summer Festival

In attesa di rivederla live in tutta Europa in occasione del tour indoor “Sei nell’anima tour – European Leg”, che partirà il 22 novembre da Jesolo e si avvia al tutto esaurito, Gianna Nannini ha annunciato i nuovi appuntamenti del “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”. La tappa del suo nuovo tour estivo si terrà proprio a Roccella Jonica il 21 agosto 2025, nell’ambito del Roccella Summer Festival 2025.

Un tour ricco di successi

L’annuncio delle nuove date arricchisce ulteriormente il calendario del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, che porterà l’icona del rock italiano a calcare i palchi di alcuni dei festival estivi più importanti. Il tour estivo, distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys, vedrà Gianna attraversare l’Europa da nord a sud, regalando nuovi imperdibili rock show.

Il progetto “Sei nell’anima”

Tutti gli appuntamenti del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 si inseriscono nel grande mosaico del progetto Sei nell’anima, che comprende anche:

L’album “Sei nell’anima” pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy

pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy Il film “Sei nell’anima” , disponibile da maggio su Netflix e al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma

, disponibile da maggio su Netflix e al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma Il libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei)

Biglietti e informazioni

I biglietti per il Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 sono già disponibili su Ticketone e Ticket Service Calabria.