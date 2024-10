Roccella Summer Festival, estate esplosiva: arrivano anche Coez e Fabrizio Moro

Ci sarà anche Coez nel programma della seconda edizione del Roccella Summer Festival, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc). Silvio Albanese, in arte Coez, si esibirà infatti il 17 agosto al Teatro al Castello per una data dell’ “Essere liberi in tour”.

Coez è a tutti gli effetti tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato italiano. La sua storia musicale inizia a 19 anni grazie al rap, quando dà vita, insieme a due amici, al gruppo Circolo Vizioso, trasformato poi in Brokenspeakers.

Con il passare del tempo Coez sviluppa una certa maturità di scrittura e di sound mantenendo la costante delle tematiche che lo hanno caratterizzato fin da subito: toni struggle, amori tormentati e situazioni difficili, specchio della sua generazione. Il punto di forza di Coez è la poetica, tanto rapida da entrare immediatamente nelle orecchie, nel cuore e nell’immaginario nel linguaggio diretto e crudo con cui riesce a raccontare in modo semplice ma molto efficace una quotidianità in cui è facile immedesimarsi.

Le prevendite online per il concerto di Coez al Roccella Summer Festival saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di martedì 3 maggio attraverso i circuiti Ticket One, Ticket Service Calabria e Etes. A partire dalle ore 10.00 di domenica 8 maggio, i biglietti potranno essere acquistati anche negli abituali punti vendita.

Anche Fabrizio Moro si esibirà sul palco del Roccella Summer Festival. Il cantautore romano sarà in Calabria il prossimo 24 agosto con un concerto al Teatro al Castello, nel programma della rassegna realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc).

Si tratta di una delle date de “La mia voce tour 2022” che segna il ritorno live di Fabrizio Moro e lo vedrà esibirsi dal vivo in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto, nei mesi di luglio e agosto.

A dicembre, inoltre, il cantautore romano sarà protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Fabrizio Moro durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo live i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso.

Per “La mia voce tour 2022”, Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco da: Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

Le prevendite online per il concerto di Fabrizio Moro al Roccella Summer Festival saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di martedì 3 maggio attraverso i circuiti Ticket One, Ticket Service Calabria e Etes.