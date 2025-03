Palmi e il film U.S. Palmese in Nazionale: Papaleo incontra il c.t. Spalletti e Buffon

Dall’Eccellenza calabrese ai riflettori del cinema, il nome della Palmese e della città di Palmi brillano sempre di più nel panorama nazionale. Il merito è del film “U.S. Palmese”, in uscita nelle sale dal 20 marzo, e del suo protagonista, Rocco Papaleo, che con passione e ironia sta raccontando la storia di una delle squadre più antiche della Calabria.

Grazie a Papaleo, il neroverde della Palmese ha fatto il suo ingresso anche nel ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, dove gli Azzurri si stanno preparando per i quarti di finale di Nations League contro la Germania.

Spalletti, Buffon e Barella con la maglia della Palmese

L’incontro tra Papaleo e la Nazionale ha dato vita a una serie di scatti destinati a entrare nella storia del club calabrese. Tra le immagini più iconiche, quella che vede il CT Luciano Spalletti posare con la maglia neroverde, affiancato dall’attore e dai Manetti Bros, registi del film.

Anche Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, si è lasciato immortalare con Papaleo e la maglia neroverde, così come Gigio Donnarumma e Nicolò Barella, a testimonianza di quanto il progetto stia suscitando curiosità e attenzione.

Un film che porta Palmi sotto i riflettori nazionali

Il film “U.S. Palmese” mescola calcio, emozioni e ironia, esaltando i valori autentici dello sport, lontani da logiche di business e speculazioni. Un messaggio forte, che attraverso la figura di Papaleo ha trovato un palcoscenico privilegiato all’interno della Nazionale italiana.

Palmi e la Palmese, dunque, possono sognare in grande. Con Rocco Papaleo come ambasciatore d’eccezione, la storia di questo club storico e di conseguenza di Palmi si sta facendo apprezzare in tutta Italia.