A Roghudi il convegno “Lo sport è vita”

Le comunità di Roghudi e S.Lorenzo Marina in collaborazione con Tutto lo Sport in un clic, il Comune di Roghudi e l’Associazione culturale “Oltre il sipario” organizzano per venerdì 18 gennaio alle ore 18:00 presso l’Access point di Roghudi un convegno dal titolo: Lo sport è Vita! Tutti protagonisti, nessuno escluso!

Il convegno è stato fortemente voluto dal parroco Don Giovanni Zampaglione e Domenico Tripodi, corrispondente di “Tutto lo Sport in un clic” e sarà pure il moderatore dello stesso convegno.

Ad essere presenti sul palco oltre all’Amministrazione Comunale di Roghudi ci sarà una conversazione con Antonio Cannizzaro, direttore dell’Ufficio Pastorale Sport e tempo libero, Antonio Cormaci, in qualità di allenatore di calcio a 11 dell’ASD borgo Grecanico 2015, Davide Oliveri, allenatore Futsal Femminile ASD Mediterraneo, Anna Barbaro ,pluricampionessa di “Paratriathlon” e non vedente, Antonio Cugliandro, allenatore Basket in carrozzina Reggio BIC e Pasquale Rappoccio, presidente VolleyReghion.

Al termine della serata, alla presenza delle telecamere di Radio Studio 95 ,saranno sorteggiati due gioielli degli artisti Alessia Teoclè BiJoux e Paolo Neri il cui ricavato sarà interamente devoluto per i bisogni della Parrocchia di Roghudi.