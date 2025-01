Calcio a 5 – Futura, Dato: ‘Grande reazione, gruppo forte’

Cosa sarebbe successo senza l’espulsione, davvero incommentabile, al portiere Paolo Parisi al Palatolive di Roma? Non lo sappiamo.

Quel che è chiaro è che la Futura non molla anche di fronte ad assenze pesantissime e mille peripezie.

In sostituzione del primo portiere giallo-blu, si fa trovare immediatamente pronto il giovane Daniele Dato, determinante per frenare l’impeto e la voglia di vittoria dei giallo-rossi.

Innanzitutto, partiamo dalle emozioni.

Che gara hai vissuto al Palatolive di Roma?

“Prima gara di ritorno, siamo arrivati praticamente dimezzati ma allo stesso tempo con la consapevolezza di essere una squadra con un’identità che possiamo sicuramente definire molto forte. Proprio per questo posso dire che anche in un palazzetto come quello della Roma abbiamo potuto dire la nostra combattendo, reagendo con pugno duro a situazioni non facili come l’espulsione di Paolo Parisi a secondo tempo appena iniziato”.

Che annata stai vivendo in casa Polisportiva Futura, come ti stai trovando con i mister?

“Un’annata stupenda, stimolante, dove sto crescendo molto sia a livello personale che professionale.

Ho la fortuna di far parte di un gruppo stupendo guidato da due figure di grande spessore come Tonino Martino e Humberto Honorio.

Un portiere della mia età non può che essere entusiasta di avere come allenatore un collega alla guida della squadra, dove oltre a ricoprire il ruolo più importante della panchina, è per me un mentore col quale mi confronto giorno per giorno sul mio andamento oltre che a quello di squadra.

Per non parlare di Humberto per il quale forse non c’è neanche bisogno di aprir bocca: la sua bacheca parla per lui. Sappiamo quanto la sua persona sia importante in questo sport. Possiamo soltanto dire che dobbiamo far tesoro di qualunque suo consiglio. Lui stesso come Tonino cerca sempre di spronarmi e aiutarmi, cercando di tirar fuori il meglio di me”.

Il momento più bello di questa stagione

“Credo in realtà che il miglior momento sia quello che stiamo vivendo adesso. Una squadra a cui più si tolgono pezzi più sa reagire, una squadra che viene da 7 risultati utili consecutivi rispondendo colpo su colpo”.

A tuo avviso, dove può arrivare il club in questa stagione?