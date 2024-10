La Viola Basket conquista la capitale. Fermata la In Più Broker all’ultimo possesso

La Viola galvanizzata dalla vittoria contro Napoli, proverà a confermarsi contro la rilevazione del torneo, la In Più Broker Roma. Il gruppo di Mecacci dovrà dare ancora una volta il meglio di se per conquistare una vittoria lontano dalle mura amiche.

PRIMO QUARTO

Fallucca piazza alla prima azione della Viola una tripla, risponde Costi. (3-3). Paesano da sotto su assist di Fall, risponde Moauha. Fall realizza il 5-6. Agbogan realizza da tre. Fallucca piazza un’altra tripla che vale il 5 a 13 per la Viola. Fall da sotto mette altri due punti. Fallo antisportivo di Paesano sulla ripartenza della Roma. Mouaha mette uno dei due tiri liberi disponibili. (6-15). Ndzie subisce fallo e mette uno dei due tiri liberi. (7-15). Fall realizza e si prende un tiro libero a 3:30 dal termine, realizza anche il supplementare. Mouaha subisce fallo, dalla lunetta mette uno dei due tiri. (8-18) Mouaha ne segna uno solo dei disponibili. Paesano subisce fallo, mette uno dei due tiri liberi. Di Simone subisce fallo, mette entrambi i liberi. Mouaha piazza il 15-19 a meno di un minuto dalla fine, Costi allo scadere, realizza il 16 a 19, punteggio finale della prima frazione di gioco.

SECONDO QUARTO

Keller realizza per Roma. Mouha commette antisportivo su Alessandri che dalla lunetta mette entrambi i liberi. (18-21). Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Keller mette due punti, risponde Alessandri 20-23. Fallucca realizza da tre, risponde Keller. Mecacci chiama Time Out. Carnovali mette la tripla del 22 a 29. Fallucca subisce fallo, mette uno dei due tiri liberi. Keller continua a segnare, questa volta in allontanamento. Paesano penetra e mette il +8 neroarancio. Keller subisce fallo, mette entrambi i liberi. Di Paolo segna da tre a 4:20 dal termine, risponde Carnovali. (29-34). Bruni subisce fallo, mette un solo tiro libero. Carnovali penetra segna e si prende un libero che non realizza, a 2:30 dal termine 30-36. Penetrazione di Mouaha che realizza il 32-36. Mecacci chiama Time Out. Bruni penetra e segna avvicinando la Roma a due distanza, risponde Alessandri per il +4 neroarancio. Bruni piazza la tripla del 37-38. Nobile subisce fallo, realizza un tiro libero, Di Paolo in reverse mette il canestro del pareggio. A 30 secondi dal termine Carnovali subisce fallo, mette entrambi i liberi. Bruni piazza la tripla che vale il vantaggio della Roma. Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 42 a 41.

TERZO QUARTO

Carnovali mette due punti in arresto e tiro. Dron guadagna due tiri liberi, ne mette uno. Carnovali mette un’altra tripla, ottima difesa della Viola. Paesano schiaccia a canestro su assist di Carnovali, risponde Dron. (45-48). Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Mouaha realizza il -1 di Roma. Carnovali è ON FIRE piazza un’altra tripla. Mouaha risponde con una schiacciata. Alessandri mette due punti. Bruni penetra per il canestro che vale il 51-53. Fallucca da tre punti porta avanti i neroarancio a 2:50 dal termine. Nobile in sottomano segna, risponde Mouaha. Fall realizza due punti che valgono il +7 neroarancio. Mouaha segna e s si prende un libero a pochi secondi dalla fine. Dalla lunetta non va il tiro libero, ci prova Alessandri dall’altra parte, ma sbaglia, si va all’ultima frazione di gioco sul punteggio di 55 a 60.

ULTIMO QUARTO

Fall subisce fallo, dalla lunetta mette uno dei due tiri liberi disponibili. Bruni penetra, realizza e si prende un libero. Fallucca penetra e segna. (58-63). Mouaha subisce fallo e mette entrambi i liberi, risponde Agbogan. (60-65). Time out per Roma. Fallucca in arresto e tiro mette il +7 neroarancio a 6:30 dal termine. Bruni piazza una tripla portando il punteggio sul 63-67. Carnovali penetra e va a segno a 4:30 dal termine. Buona difesa della Viola. Carnovali subisce fallo durante il tiro dalla distanza e fa 2/3 dalla lunetta. Keller segna de tre. Bruni mette in penetrazione il -3 di Roma a 2:54 dal termine. Fall da sotto mette due punti. Buona difesa della Viola. Costi da sotto mette due punti a 50 secondi dalla fine. Antisportivo a Paesano. (70-73). Bruni realizza entrambi i tiri liberi. Il possesso è della Roma. Alessandri subisce fallo, dalla lunetta mette entrambi i liberi a 36 secondi dal termine. (72-75). A 20 secondi dal termine il possesso è neroarancio. Alessandri subisce fallo. Dalla lunetta mette entrambi i liberi. (72-77). Costi subisce fallo e mette entrambi i liberi. Alessandri subisce fallo, mette uno dei due tiri liberi. Di Simone a 6 secondi dal termine piazza la tripla del -1. Alessandri non batte, c’è un cambio rimessa, ma la Roma non finalizza. La Viola vince di un punto. Il finale è di 77-78, i neroarancio blindano così il quinto posto in classifica.

Leggi anche

Il tabellino

In Più Broker Roma – Mood Project Reggio Calabria: 77-78 (16-19,26-22,13-19,22-18)

In Più Broker Roma: Di Simone 5, Di Paolo 5, Keller 13, Mouaha 20, Costi 9, Dron 3, Bruni 21, De Robertis, Rubinetti, Ndzie, Fokou, Nzdie 1. Coach: Bizzozzi. Ass.ti: Tonolli, Zanchi.

Mood Project Reggio Calabria: Ciccarello n.e, Alessandri 13, Grgurovic n.e, Fall 12, Fallucca 17 Agbogan 5, Carnovali 21, Paesano 7, Nobile 3, Vitale. Coach: Mecacci , Ass.ti: Trimboli, Motta.

Arbitri: Napolitano, Tammaro