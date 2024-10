Mood Project Viola, Mecacci post Roma: “Abbiamo vinto contro un’ottima squadra”

L’allenatore della Viola Reggio Calabria è felice per la vittoria, soddisfatto dei suoi con qualche piccola riserva:

“Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, noi siamo sempre stati avanti, non siamo riusciti a chiuderla subito. Ad ogni modo complimenti ai miei ragazzi. L’unica pecca di questo match sul +9 non potevamo farci rimontare, un’ingenuità a 5 secondi poteva costarci caro. Una partita che ci lascia tante note positive, abbiamo avuto ottimo ritmo offensivo, buoni canestri, con grande fluidità, qualche errore di troppo da sotto. In difesa abbiamo fatto ciò che c’eravamo prefissato, probabilmente, ribadisco qualche errore di troppo. Il quinto posto è ancora da conquistare, abbiamo ancora una gara in casa, però in vista Play Off dobbiamo ritrovare la carica giusta, non ci possiamo permettere di giocare in certi momenti con superficialità, ribadisco i miei più sentiti complimenti agli avversari”.