Ronn Moss matrimonio a sorpresa in provincia di Reggio Calabria

Conosciuto per aver interpretato Ridge Forrester di Beautiful, Ronn Moss ha organizzato una sorpresa romantica durante la sua permanenza in provincia di Reggio

Qualche tempo fa avevamo annunciato il suo arrivo in provincia di Reggio Calabria. Ma ciò che ancora non sapevamo era che Ronn Moss ha deciso di rinnovare le promesse matrimoniali nella sua tappa a Roccella Jonica.

Conosciuto in tutto il mondo, in particolar modo per aver interpretato Ridge Forrester di Beautiful, Moss è tornato alla sua grande passione, la musica. Dopo l’addio a Beautiful, il ritorno alla carriera musicale è stata quasi una conseguenza naturale e, in questo periodo, sta seguendo le date del tour Usa meet Italy.

L’amore di Ronn Moss per l’Italia non è certo segreto, così come quello per la moglie Devin Devasquez, per la quale ha fatto organizzare un matrimonio a sorpresa proprio durante la permanenza in Calabria.

La data è quella del concerto di Roccella, dello scorso 28 settembre. A raccontare l’evento, il settimanale Oggi, che ha anche pubblicato le foto dei due sposi.

L’attore ha confessato di aver scelto proprio il giorno dell’anniversario per rinnovare le promesse nuziali. La cerimonia si è tenuta nell’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica, tra pochi intimi:

“È stata una cerimonia intima, riservata agli amici più cari e celebrata proprio da un’amica”.

Dal momento che la moglie Devin non ne sapeva niente, è stato Ronn Moss a organizzare il tutto.