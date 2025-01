Rapimento Sofia, il legale di Rosa Vespa: ‘Non è una criminale’. Richiesto un consulto medico

La donna si è assunta la colpa. L’avvocato: “Nessun piano premeditato, la bambina non era in pericolo”

“Rosa Vespa non è una criminale. Ha detto che non voleva fare del male a nessuno e che la piccola Sofia non è mai stata in pericolo, assumendosi la responsabilità esclusiva di quanto è accaduto”.

Lo ha dichiarato l’avvocato Teresa Gallucci, legale della donna per la quale il Gip di Cosenza ha confermato la custodia cautelare in carcere per il sequestro martedì scorso della neonata nella clinica “Sacro cuore”, disponendo invece la scarcerazione per il marito, Moses Omogo Chidiebere.

"La signora Vespa, nel corso dell'interrogatorio – ha aggiunto l'avvocato Gallucci – ha ripercorso gli avvenimenti, risposto alle domande dei magistrati in modo collaborativo, anche se ci sono stati tanti 'non so' nella ricostruzione dei fatti, che probabilmente non riuscirà mai a chiarire. Ha escluso ogni coinvolgimento del marito e di altre persone, affermando di non aver mai pianificato alcuna azione specifica e che non avrebbe mai desiderato arrecare danno né alla bambina, né a chiunque altro".

