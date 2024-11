Al via la terza edizione del ‘Rosarno Film Festival – Fuori dal Ghetto’

Dal 15 novembre al 16 dicembre 2024, la Calabria e altre regioni italiane ospiteranno la terza edizione del “Rosarno Film Festival – Fuori dal Ghetto”, una rassegna cinematografica itinerante che mira a sensibilizzare il pubblico su temi quali immigrazione, diritti umani e inclusione sociale.

Promosso da Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), in collaborazione con Rete Comunità Solidali, Sos Rosarno e Sea Watch, il festival coinvolge 17 associazioni e numerosi comuni, offrendo una programmazione ricca di proiezioni, concerti e presentazioni di libri.

Gli eventi principali in Calabria

L’inaugurazione avrà luogo il 15 novembre a Palmi, presso il Teatro Nicola Antonio Monfroce, con il concerto del Duo De André, composto da Andrea Filippi e Matilde Schiavon.

16 novembre : A Cinquefrondi, proiezione del film “Io Capitano” di Matteo Garrone , alla presenza dell’attore protagonista Mamadou Kouassi , presso la Casa delle Associazioni “Vittorio Arrigoni” .

: A Cinquefrondi, proiezione del film “Io Capitano” di , alla presenza dell’attore protagonista , presso la . 20 novembre : A Camini (RC) , proiezione del film “La bicicletta di Bartali” di Enrico Paolantonio presso la Scuola Primaria.

: A , proiezione del film “La bicicletta di Bartali” di presso la Scuola Primaria. 22 novembre: All’Auditorium di Rosarno, proiezione di “Anywhere Anytime” di Milad Tangshir.

Il 23 novembre a Rosarno si terrà la proiezione dei cortometraggi in concorso, valutati da una giuria composta da studenti e lavoratori braccianti. Gli istituti scolastici coinvolti includono il Liceo Classico Bruno Vinci di Nicotera, l’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi Alvaro di Palmi e il Liceo Scientifico R. Piria di Rosarno. La giornata si concluderà con la proiezione fuori concorso di “Channel 16” di Chiara Towne e la proclamazione dei vincitori.

Eventi culturali e commemorativi

Sempre il 23 novembre, a San Ferdinando, nell’ambito del progetto “Campagne Aperte”, si terrà una cena africana seguita dal concerto del gruppo senegalese Moussa Ndao Ensemble e del musicista Valentino Santagati.

Il 24 novembre, il festival renderà omaggio a Norina Ventre, conosciuta come “Mamma Africa”, con una cerimonia commemorativa a San Ferdinando, durante la quale verrà piantato un albero in sua memoria.

Il 14 dicembre, presso l’ostello Dambe So di San Ferdinando, sarà proiettato il film “Il Leone del Deserto” di Mustafa Akkad.

Un festival che attraversa l’Italia

Oltre agli eventi in Calabria, il festival si estenderà anche ad altre regioni italiane:

22 novembre : A Carmagnola (TO) , spettacolo teatrale “Solo per Amore” della compagnia Contro Tempo Teatro di Bolzano in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne .

: A , spettacolo teatrale “Solo per Amore” della compagnia in occasione della . 26 novembre : A Cisliano (MI) , presentazione dei cortometraggi di “Fuori dal Ghetto” e del libro “Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne” della giornalista Sara Manisera .

: A , presentazione dei cortometraggi di “Fuori dal Ghetto” e del libro “Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne” della giornalista . 28 novembre : A Carignano (TO) , presentazione del libro “Insubordinati. Inchiesta sui rider” di Rosita Rijtano .

: A , presentazione del libro “Insubordinati. Inchiesta sui rider” di . 29 novembre : A Santorso (VI) , proiezione di “Mano d’Opera” di Alain Ughetto .

: A , proiezione di “Mano d’Opera” di . 3 dicembre : A Villar Perosa (TO) , proiezione di “La bicicletta di Bartali”.

: A , proiezione di “La bicicletta di Bartali”. 6 dicembre : A Marigliano (NA) , presentazione dei libri di Sara Manisera, Ibrahim Diabate e Francesco Piobbichi .

: A , presentazione dei libri di e . 16 dicembre: A Milano, presso l’Auditorium Comunale, proiezione di “The Pickers” di Elke Sasse.

Un’importante iniziativa culturale

Il “Rosarno Film Festival – Fuori dal Ghetto” si conferma come un’importante iniziativa culturale, utilizzando il cinema come strumento di riflessione e promozione del cambiamento sociale, affrontando tematiche cruciali per la società contemporanea.