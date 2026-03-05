Rosarno, furto alla scuola del Bosco e in chiesa. Cutrì: ‘Rubare ai bambini atto vile e inaccettabile’

“La scorsa notte la scuola del Bosco e la Chiesa sono state oggetto di un vile e inaccettabile atto vandalico. Ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico asportando arredi, materiale didattico, e perfino le matite colorate dei bambini”.

Inizia con queste dichiarazioni la nota stampa del sindaco di Rosarno Pasquale Cutrì, che prosegue:

“Un gesto che colpisce l’intera comunità e che assume un significato ancora più grave perché rivolto contro i luoghi simbolo di crescita, educazione e futuro. Rubare ai bambini significa colpire ciò che abbiamo di più prezioso: la loro serenità e il loro diritto a studiare in un ambiente sicuro e dignitoso. Come Amministrazione Comunale esprimiamo la più ferma condanna per questo episodio e piena solidarietà agli alunni, alle famiglie, al personale scolastico e alla dirigente scolastica professoressa Daniela Quattrone. Desideriamo inoltre esprimere piena solidarietà all’arciprete don Salvatore La Rocca, a don Antonino Napoli e a tutta la Diocesi di Oppido – Palmi nella persona di Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Alberti per il furto dei pluviali e di altri arredi nella vicina chiesa parrocchiale, segno di un’azione che ha colpito non solo la scuola e la chiesa, ma un’intera frazione nei suoi luoghi di riferimento”.

