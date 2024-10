Rosarno, strepitoso successo per il SeptemberFest

Uno straordinario successo, al di là di ogni più rosea previsione, quello del SeptemberFest, che dal 7 al 9 settembre ha animato la Città di Rosarno.

L’evento, organizzato dai Ragazzi di Piazza del Popolo, associati Anas zonale Rosarno, con il Patrocinio del Comune di Rosarno, giunto alla terza edizione, è diventato in pochissimi anni uno degli appuntamenti più attesi e riusciti di tutta la Provincia di Reggio Calabria.

Nella tre giorni di festa, oltre diecimila persone hanno invaso la cittadina della Piana. Un evento che ha coinvolto grandi e piccini tra street food, intrattenimento, attrazioni per bambini ed ovviamente tanta buona birra.

Sul palco di Piazza Duomo si sono esibiti MANNA&RINO- Tributo ad Alessandro Mannarino e Rino Gaetano, il “figlio prodigo” rosarnese Antonello Condoluci, Astronauti Quinter Project, e nella serata conclusiva, in una Piazza gremita in ogni ordine di posto, Cosimo Papandrea.

Questo il ringraziamento dei Ragazzi di Piazza del Popolo – associati Anas zonale Rosarno ”Avremmo tante cose da dire ma l’unica che meglio può racchiudere tutte le nostre sensazioni è GRAZIE. Ringraziamo voi che avete risposto a questa terza edizione del SeptemberFest in maniera ESEMPLARE, ringraziamo l’amministrazione comunale, tutti coloro che hanno sponsorizzato la serata, tutte le attività commerciali che ci hanno supportato, tutte le attività che hanno deciso di partecipare al nostro SeptemberFest con le loro proposte di street food.

Il grazie più grande, però, va A NOI, perché sono stati tre giorni particolarmente intensi e decisamente ricchi di emozioni. In genere non si può comprendere bene cosa ci sia dietro un evento come questo, ma sappiate che le piazze gremite, le serate ben riuscite sono frutto di duro lavoro, di ore sottratte alle nostre famiglie, di tempo dedicato a tutt’altro che ai propri lavori quotidiani.

Ma sapete che c’è? Siamo felici, felici di vedere il nostro paese in festa; felici di sapere che anche Rosarno è un luogo adatto ad ospitare belle serate; felici di vedervi felici, insieme alle vostre famiglie, per le strade del NOSTRO paese! Perciò si, GRAZIE A NOI…. Forza Rosarno e a presto!!