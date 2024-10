Rossanese: a Corigliano vietato sbagliare

E’ tempo di vigilia per la Rossanese che domani affronterà l’Atletico Corigliano. I rossoblu, dopo il rotondo 4-1 rifilato ai danni del Città di Montalto, hanno ripreso il cammino che avevano interrotto dopo la cocente sconfitta nel derby.

Contro la formazione allenata da mister Tocci, però, non sarà semplice. Infatti, gli ausonici sono la sesta forza del campionato e in tra le mura amiche non hanno mai perso. Loro miglior giocatore è, tra gli altri, l’attaccante Francesco Bianchi, andato a segno 6 volte da Settembre ad oggi. L’Atletico Corigliano arriva a questo atteso match dopo il k.o. rimediato a Mirto che aveva interrotto un ruolino di 3 successi di fila.

Per quanto riguarda la Rossanese, i ragazzi guidati da mister Paolo Triolo si sono allenati con la massima concentrazione durante questa settimana. Il tecnico bizantino ci tiene a tenere tutti i ragazzi sulla corda in vista delle prossime impegnative, quanto decisive, uscite di campionato.

Tornerà a disposizione il terzino Dima, che ha scontato la squalifica rimediata due giornate fa contro il Città di Rossano. Dovrebbe, invece, accomodarsi in tribuna Michele Scalise. Il faro del centrocampo ionico ha svolto negli ultimi giorni delle terapie per recuperare da un acciacco fisico. Lo staff medico dei rossoblu cercherà di recuperarlo per il big match di sabato 26 Novembre che vedrà la Rossanese affrontare i secondi in classifica del Young Boys Cassano.