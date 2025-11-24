Calabria, incidente sulla SS 107: coinvolte due auto, sei persone ferite – FOTO
All’intervento dei Vigili del Fuoco hanno collaborato i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale Anas
24 Novembre 2025 - 08:07 | Comunicato Stampa
Alle ore 18:00 di ieri una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza è intervenuta nel territorio comunale di Rovito, lungo la Strada Statale 107 al km 40,500, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
Il bilancio complessivo è di sei persone ferite, tutte trasportate presso l’Ospedale Civile di Cosenza dal personale sanitario presente sul posto.
All’intervento hanno collaborato i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale Anas. La carreggiata risulta attualmente percorribile in un unico senso di marcia.
Permangono rallentamenti e disagi alla circolazione.