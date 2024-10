Royal, a Reggio per ottenere il massimo

Secondo derby calabrese, dopo quello di Cosenza alla seconda giornata, per la capolista Royal Team Lamezia domani (ore 15.00) di scena a Reggio Calabria contro il Futsal Reggio, penultimo in classifica. Un testacoda che, sulla carta ovviamente, vede favorita la Royal Team a fronte dei ben 16 punti di differenza a vantaggio delle lametine. Ma, come vuole la ‘legge’ dello sport, guai a sottovalutare l’avversario credendo di avere vita facile. Tutt’altro: serviranno concentrazione e attenzione massime fin dall’inizio della gara. Solo raggiungendo questo standard mentale, oltre a quello evidentemente fisico-tecnico, la Royal potrà continuare nella sua marcia vittoriosa.

Sulla stessa lunghezza d’onda la forte laterale della Royal, Stefania Corrao che, al sito futsal live, sottolinea: “Essere primi in classifica vuol dire anche non sottovalutare nessuno basandosi sulla classifica e non fare passi falsi, ma giocare ogni partita come fosse una finale e tenersi, come nel nostro caso, il primato in classifica. A Reggio sarà una gara tosta ma noi metteremo in atto il lavoro svolto in settimana. Ogni settimana il nostro mister ed il suo staff studiano le avversarie che incontriamo e, di conseguenza, lavoriamo in settimana per non farci sorprendere. Quindi poi sta a noi mettere in pratica il tutto e nelle nostre intenzioni c’é l’idea di fare bene e vincere, rispettando sempre il nostro avversario”. Una cartolina da mandare a memoria quella della Corrao, che aggiunge: “Il primato in classifica lo viviamo molto serenamente, anche agli allenamenti ti puoi permettere ogni tanto una risata in piú, spero duri a lungo”.

Mister Ragona sta trovando la quadratura del cerchio, nel senso che la rosa va consolidandosi nei suoi attuali effettivi, con tutte utili alla causa. Come sempre l’analisi dell’avversario settimanale consentirà di presentare una Royal giudiziosa e determinata nell’ottenere il massimo. Una settimana in più di lavoro utile al mister per migliorare i suoi dettami di gioco, molto migliorato nelle ultime settimane. Sia a livello di intesa tra le calcettiste, che nell’intercambiabilità delle stesse. Tradotto: tutte sanno quel che fare una volta in campo, ciascuna per la propria parte, consapevoli di rispettare le consegne e mettere in pratica quel che si prova in allenamento. Con l’intento ancora di concretizzare meglio quel che si produce.

Reggio Calabria, altra matricola del torneo, vanta 5 punti in classifica, appena una posizione sopra il fanalino di coda Cosenza. Finora una vittoria (2 settimane fa) in casa proprio col Cosenza per 4-1. Quindi due pareggi di fila, alla seconda e terza giornata: 2-2 in casa con l’Ottaviano e 0-0 a Vittoria, campo non facile. Quindi 5 sconfitte, l’ultima domenica scorsa ad Afragola per 9-1.

Mister Ragona ha convocato: Ceravolo, Fragola, Corrao, Primavera, Losurdo, Leone, Linza, Federica De Sarro, Ierardi, Martina De Sarro.

ARBITRI: Vincenzo Brischetto di Acireale e Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta. Crono: Domenico Saccà di Reggio Calabria.