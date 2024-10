Royal Team Lamezia: eccezionale evento voluto dalla Divisione C/5

Non si è ancora spenta l’eco della perfetta organizzazione delle Final Eight con la città di Lamezia Terme splendida protagonista, che la Divisione Calcio a 5 del presidente Montemurro col delegato Ferrini ed il direttivo, ha inteso premiare proprio la Royal Team Lamezia e il co-organizzatore dell’evento Eugenio Mercuri. La squadra lametina attraverso la partecipazione a Terni nel periodo di Pasqua ad un prestigioso quadrangolare di beneficenza a favore della Polisportiva Città di Norcia, che fu ospite qui della Royal alle Final Eight. Ed Eugenio Mercuri per gli organizzativi, quale riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto con tutto lo staff della Royal nel metter su un evento di quella portata in poche settimane.

Come si suol dire il lavoro paga: la Royal parteciperà dunque a quella che sarà una spettacolare kermesse di futsal femminile, a Terni, ovvero quel centro Italia da sempre cuore pulsante del futsal di qualità. L’evento vedrà allo start le padrone di casa della Ternana Calcio Femminile, la SS Lazio Calcio a 5 femminile, l’All Stars Game (straniere della A Elite) e la Royal Team Lamezia. Insomma un salto di qualità invidiabile per la squadra dei presidenti Mazzocca e Vetromilo, premiata per quanto ha saputo fare non solo alle recenti Final Eight, ma nei suoi 4 anni di vita societaria. Qui si parla di vera e propria Elite di calcio femminile, basti scorgere il palmares di Ternana e Lazio, la prima scudettata nella stagione 2014-15; e la Lazio vittoriosa del tricolore invece nel 97-98, con 4 Coppa Italia, vari scudetti ed altrettante Coppa Italia Under 21 e Juniores. Dulcis in fundo la squadra che sarà composta dalla straniere del torneo italiano, con l’aggiunta delle bravissime ragazze del Norcia! Insomma già da ora si annuncia un gran spettacolo.

Il quadrangolare avrà luogo venerdì santo 14 aprile, prevederà gare di semifinali e finali (1° e 3° posto) e avrà come fine ultimo la raccolta fondi per la Polisportiva Norcia. Praticamente si replicherà quanto di buono ha fatto qui la Royal qui nella tre-giorni delle Final Eight per le sfortunate ragazze della squadra umbra, costrette a peregrinare lontano da casa per continuare il loro torneo di Serie C, tutto ciò a causa del terremoto di quest’estate.

Grande entusiasmo ovviamente nella squadra del Norcia, ma anche da parte dei presidenti di Ternana e Lazio, Damiano Basile e Luciano Chilelli già in contatto con Eugenio Mercuri per mettere a punto tutto nei minimi particolari.

“Quando abbiamo avuto questa notizia dalla Divisione siamo stati tutti entusiasti – ammette il presidente Mazzocca -, riscontrare in così poco tempo la fiducia e la stima di dirigenti navigati quali sono il presidente Montemurro ed il Delegato per il calcio Femminile Ferrini non ci può che inorgoglire. Sicuramente un’occasione per farci conoscere ancora di più come movimento di futsal calabrese nell’olimpo di questo sport”.

Parimenti soddisfatto Eugenio Mercuri. “Senza presunzione eravamo consapevoli di aver fatto un buon lavoro alle Final Eight, soprattutto perché c’è stato davvero poco tempo per muoversi. Semmai il rammarico è che con qualche giorno in più avremmo fatto ancora meglio. Questa apertura di fiducia della Divisione per questo quadrangolare di Pasqua ci gratifica enormemente tutti e ci spinge ad iniziare a lavorare sodo per confezionare al meglio questo evento”.

SPECIALE-ROYAL. E per celebrare le splendide Final Eight, la Royal Team Lamezia ha confezionato uno speciale televisivo che andrà in onda nei prossimi giorni su Esse Tv (canale 112) e Lamezia Volley Channel (ch 649). Un modo per ringraziare Divisione, Istituzioni e tutto lo staff della Royal, oltre ovviamente la squadra di Carnuccio, per quanto fatto in un evento che rimarrà storico per Lamezia Terme e per il futsal lametino. Ospiti una rappresentanza della squadra con Losurdo, Liuzzo, Mezzatesta, Malato, Tinè; Nicola Mazzocca, Eugenio Mercuri e Luigi Ruberto.