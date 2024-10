Rreggina-Casertana, le formazioni ufficiali: fuori Tulissi e Marino

Sono stati diramati pochi minuti fa gli schieramenti di Reggina e Casertana in vista della sfida che inizierà alle ore 20.30. Negli amaranto non ci sarà, almeno dall’inizio, Roberto Marino, sostituito da Provenzano. Prima da titolare, invece, per Giuffrida, che agirà da play-basso davanti alla difesa.

Qualche novità anche nella compagine campana: presente l’ex De Rose, in avanti ci sono Padovan e De Vena, bestia nera della squadra dello Stretto. Di seguito le scelte ufficiali:

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Mezavilla, Giuffrida, Provenzano, Armeno; Sparacello, Bianchimano. ALLENATORE: Maurizi.

CASERTANA (3-5-2): Forte; Polak, Lorenzini, Pinna; Meola, Carriero, De Rose, Romano, Finizio; Padovan, De Vena. ALLENATORE: D’Angelo.