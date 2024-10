Rubati mezzi per la manutenzione del Comune di Reggio Calabria, lo sdegno del Sindaco Falcomatà

Sono stati sottratti questa notte due nuovi mezzi del Comune di Reggio Calabria appena concessi in comodato a “Castore Srl”, società in house di servizi che gestisce l’area delle manutenzioni del municipio reggino.

I mezzi si trovavano all’interno del magazzino della società comunale, in via Eremo Condera località Lazzaretto, dove si trova la sede della nuova in house voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà dopo lo scioglimento della ex Multiservizi.

In particolare ignoti si sono introdotti nella notte forzando il cancello del magazzino e portando via due macchine operatrici Caterpillar, un mini escavatore e una mini pala, che erano state appena concesse in comodato dal Comune alla Società, che negli ultimi mesi, dopo le procedure di assunzione, è entrata nella fase della piena operatività aumentando anche il parco mezzi a disposizione.

Sdegno per il grave accaduto è stato espresso dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, informato del furto questa mattina dall’Amministratore Unico di Castore Giuseppe Quattrone.