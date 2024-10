Rugby, play off – Vittoria del Cas Reggio alla prima uscita

Si è giocata domenica 21 presso il campo di rugby San Cristoforo, la prima gara dei play off per la promozione in serie B tra il CAS Rugby Reggio Calabria e il Ragusa Rugby.

Il Ragusa già reduce della sconfitta della settimana scorsa proprio contro Il CAS Reggio Calabria nell’ultima gara della prima fase ma matematicamente approdato alla seconda fase, si è presentato con una formazione completa ed agguerrita, al cospetto, però, di un CAS determinato ed intenzionato ad iniziare con una vittoria questa seconda fase.

E così è stato grazie al punteggio finale di 24 a 17 per i reggini, al termine di un match pareggio combattuto.