La Rugby Reggio Calabria c’è: 5 mete per 5 punti nel 35-6 al Padua Ragusa

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: al San Cristoforo la Rugby Reggio si è imposta per 35 – 6 sul Padua Ragusa conquistando cinque punti fondamentali per la corsa salvezza. A quattro giornate dal termine, la classifica vede ora quattro squadre in sette punti a contendersi gli ultimi due posti utili per la permanenza in serie B: con Colleferro e Partenope fuori dalla zona calda, da qui a maggio saranno Rugby Reggio, Capitolina, Padua Ragusa e Svicat Lecce a giocarsi la stagione in 320 minuti.

In apertura di gara sono gli ospiti a marcare i primi punti, con una punizione di Giuseppe Iacono concessa per un tenuto a terra al minuto uno: 0 – 3. La Rugby Reggio prova da subito a colmare l’handicap e dopo un lungo possesso nei 22 avversari arriva in area di meta ma Cangemi è tenuto alto e non riesce a schiacciare l’ovale a terra; mischia a cinque metri, fallo e altra mischia, pallone fuori ma dopo un altro buon numero di fasi l’azione sfuma per un tenuto; l’occasione per il pari arriva poi due minuti più tardi grazie ad una punizione conquistata dopo una touche rubata in attacco, ma il calcio di Canale non è preciso e si resta sul +3 per i biancoazzurri di coach Greco. Il XV di casa mostra però un piglio decisamente più vivace degli ospiti e occupa stabilmente il campo avversario, concretizzando a metà tempo il maggior territorio: touche nei 22 avversari, maul fatta crollare, altra touche a cinque metri, altra maul avanzante che va oltre e capitan Sorbara schiaccia l’ovale per la meta del sorpasso; Canale trasforma, 7 – 3 il parziale. I gialloneri provano ad accelerare e a sfruttare il momento, ma pagano l’indisciplina: al 26° arriva la prima occasione per gli ospiti per accorciare con un piazzato, ma il calcio dell’estremo Iacono colpisce il palo; il capitano degli iblei si rifarà però sei minuti più tardi, quando al 32° indovinerà il calcio di punizione che porterà i suoi sul 7 – 6. I padroni di casa si riportano allora in attacco, ma un buon possesso nei 22 avversari viene interrotto dall’arbitro per un eccessivo “scambio di cortesie” a palla lontana tra Digrandi e Filardo: cartellino giallo per entrambi e calcio di punizione in favore dei reggini per il placcaggio alto che ha dato il via al tutto, ma da posizione favorevole Canale non trova i pali; allo scadere altra occasione per i reggini per allungare di tre punti, ci prova Valenti da centrocampo ma il pallone si perde a lato e l’arbitro fischia la fine del primo tempo, squadre a riposo sul 7 – 6.