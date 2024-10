Bentornata ruota, Montenero: ‘Reggio è un incanto. Felici di essere di nuovo qui’ – FOTO

Nella giornata di ieri avevamo annunciato il suo arrivo e, già da oggi, sono iniziati i lavori di montaggio della ruota panoramica. La magnifica attrazione che, per tanti mesi, ha fatto sognare reggini e turisti nel 2019 è di nuovo approdata in riva allo Stretto.

A questo punto, la comunità scalpita per sapere quando sarà l’inaugurazione:

Il momento “x” si avvicina e dall’arrivo dell’attrazione all’effettiva messa in attività non trascorrerà poi molto tempo.

L’attrazione da cui è possibile ammirare dall’alto tutta la città ci farà, dunque, compagnia fino alla fine dell’estate e, forse, anche oltre. Nel 2019 la sua permanenza era stata infatti prorogata visto il successo riscosso in tutta la provincia.

Se la ruota panoramica è di nuovo qui è anche merito dell’amministrazione, ci tiene a precisarlo Ivan Montenero:

“Un ringraziamento va a tutta l’amministrazione comunale di Reggio Calabria ma, in particolar modo al sindaco Giuseppe Falcomatà ed all’Assessore Giovanni Latella. Entrambi hanno creduto fermamente, sin da subito, in questo progetto ed in questi mesi di lontananza siamo sempre rimasti in contatto, non ci hanno mai abbandonato. Entrambi hanno dedicato molto tempo ed energie per far tornare la ruota in città”.