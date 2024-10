Russo: ‘La Reggina ha un allenatore di categoria e quel pubblico che…’

Giuseppe Russo, ex calciatore di Catania e soprattutto Ternana, è stato intervistato dai colleghi di TuttoCalcioCatania.com alla vigilia del big match tra le due squadra. C’è stato spazio anche per parlare del match giocato al Granillo contro la Reggina e della squadra amaranto, questi alcuni passaggi:

“Secondo me sarà una partita in cui il Catania non sbaglierà l’approccio. Gara ben diversa da Reggio, tosta e che se le la giocherà a viso aperto. Mi aspetto un Catania molto concentrato.

A Reggio ho visto un Catania un pò troppo rinunciatario. Il Catania non può costruire due palle gol in 90 minuti. Primo tempo di grande pressione in avanti e anticipi da parte della Reggina, nella ripresa però è calata. Con un pò di serenità in più il Catania avrebbe potuto benissimo pareggiarla, mentre nella prima frazione se avesse preso altri 2 gol nessuno avrebbe avuto niente da ridire”.

La Reggina ha preso un allenatore di categoria, è una formazione che sa difendere, corre. E’ un campionato tosto, equilibrato, il Bari stesso ha qualche punto in meno in classifica ma verrà fuori. C’è molto equilibrio.

Cosa può fare la differenza in un torneo così equilibrato?L’entusiasmo. Il rapporto tra tifoseria e squadra. Quello che vedo, ad esempio, in piazze come Potenza, Reggio Calabria e Catanzaro. L’entusiasmo di Reggio alla fine ti porterà ad avere dieci punti in più. A Catania magari sono stati commessi degli errori, ma andare a puntualizzare adesso chi ha sbagliato e chi no, non porta da nessuna parte”.

