‘Io rustu a casa’: com’è andata la Pasquetta dei reggini ai tempi del Covid-19 – FOTO

Griglia, carne e alcool. Tre ingredienti che, a quanto pare, sono stati più che sufficienti ai reggini per mantenere le tradizioni

Ancora una volta, ci avete sorpreso.

Qualche giorno fa la redazione di CityNow ha invitato tutti i lettori a condividere la loro pasquetta attraverso foto e video postate sui social per poi raccontare questa particolare giornata ai tempi del Covid-19. Niente gite fuori porta, niente gruppi su WhatsApp ‘Pasquetta 2020’, niente treni, pullman, viaggi in auto, niente spesa con gli amici.

Togliendo tutto questo ciò che rimane sono griglia, carne e alcool. Tre ingredienti che, a quanto pare, sono stati più che sufficienti ai reggini per mantenere le tradizioni.

Leggi anche

Eh sì, perchè anche se quest’anno ‘andare fuori’ era vietato, tantissimi cittadini si sono organizzati in ogni modo possibile per avere ugualmente la tipica grigliata. Nonostante le preoccupazioni di tutta la comunità, attraverso le loro foto i cittadini hanno dimostrato di non aver violato le misure di contenimento imposte del Governo facendo prevalere il senso di responsabilità.

In questa Pasquetta avete scatenato la vostra fantasia. C’è chi ha deciso di arrostire la carne sul balcone, chi in terrazza, chi, in assenza di entrambe, ha scelto la classica cucina. C’è anche chi ci ha mandato foto di una meravigliosa vista Stretto.

L’hashtag #iorustuacasa è stato il protagonista di questa giornata insieme alla voglia di sentirsi uniti oltre le distanze. Si perchè la Pasqua, al sud, più che altrove, vuol dire ‘condivisione’.

Ecco tutti gli scatti dei nostri lettori. Grazie a tutti per averci mostrato la Pasquetta a Reggio Calabria!