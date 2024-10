RyanAir, nuovo collegamento da Crotone. Voli in promozione

A partire dal prossimo 1° novembre dall’aeroporto pitagorico sarà possibile raggiungere Treviso con 2 collegamenti settimanali, martedì e sabato.

“Il nuovo collegamento su Treviso conferma la centralità del sistema aeroportuale calabrese e rappresenta un’ulteriore possibilità per la Calabria di attrarre flussi turistici incoming anche nella stagione invernale” – ha affermato Marco Franchini, Amministratore Unico di Sacal.

Per celebrare l’operativo Winter ’22/23, Ryanair ha lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe disponibili a partire da soli €19.99 su nuove rotte per viaggiare da ottobre 2022 a marzo 2023.

Per usufruire di queste fantastiche tariffe basse, bisogna accedere a www.ryanair.com e prenotare entro giovedì 9 giugno.