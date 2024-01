Hub Ryanair a Reggio, Piccioni (Lamezia Bene Comune) insorge: "Indebolirà il nostro aeroporto"

Hub Ryanair a Reggio Calabria, c’è chi non è contento. E’ il caso di Rosario Piccioni, consigliere comunale di Lamezia Bene Comune, che attraverso una lunga nota ha criticato la decisione della compagnia low-cost e della Regione Calabria.

“Per chi, come il sottoscritto in questi anni ha puntualmente denunciato, con le giunte regionali di qualsiasi colore politico, le fallimentari politiche aeroportuali della Regione Calabria che hanno mortificato le potenzialità dell’aeroporto lametino e, di conseguenza, di tutto il sistema aeroportuale calabrese, l’annuncio della nuova base Ryanair a Reggio Calabria è solo la punta dell’iceberg di una politica miope e l’ennesima conferma della debolezza politica della nostra città e dell’amministrazione Mascaro alla guida da otto anni.

Otto anni segnati da un unico filo conduttore in tema di aeroporto: Lamezia ha contato poco o nulla nella gestione dello scalo! Lo dicono i dati, lo dicono i fatti. Dalla fallimentare gestione unica dei tre scali, allo stallo nella realizzazione dell’aerostazione il cui primo finanziamento risale addirittura al 2015, ai ripetuti fronti di crisi sul personale, sugli stagionali…

Ci sono concreti rischi che la base Ryanair a Reggio Calabria porterà a un depotenziamento del nostro scalo, con la conseguenza di uno scenario aeroportuale calabrese completamente ridefinito e certamente non a vantaggio della nostra città”, evidenzia in apertura Piccioni.

Per il consigliere comunale lametino “non c’è nessun campanilismo sterile.

Ci sono dati di fatto incontrovertibili. É evidente che la base Ryanair a Reggio Calabria comporterà una ridefinizione delle politiche dei voli della compagnia. Questo significa che un cittadino dell’alto tirreno cosentino o della Sibaritide, ad esempio, per prendere un volo o per ritornare a casa, dovrà fare dalle 2 alle 4 ore di macchina, nelle condizioni drammatiche in cui versano le nostre reti viarie nonostante gli annunci e i proclami.

Non è campanilismo ma mera constatazione di un dato di fatto: la centralità di Lamezia nel territorio calabrese, la vicinanza ai principali snodi comunicativi, alla rete ferroviaria… A distanza di dieci anni, viene da domandare al sindaco Mascaro: è così che Lamezia doveva contare?

Non era Mascaro da presidente della Vigor e poi da candidato a Sindaco che più volte ha fatto guerre di campanile per parlare alla pancia dei lametini? Non era Mascaro che aveva promesso che con lui Lamezia avrebbe contato addirittura a livello nazionale e che avrebbe superato le altre città calabresi? Ribadisco: Reggio Calabria fa bene a voler contare sui tavoli con i fatti e non a parole e a porre legittimamente le sue questioni.

Il problema è la debolezza politica di Lamezia e della sua amministrazione che continua a contare poco o nulla e che sull’aeroporto continuare a stare a guardare. Tutto questo mentre l’aeroporto di Lamezia è l’unico in Calabria a registrare una costante crescita di passeggeri a fronte di una carenza strutturale ormai inaccettabile: non è più possibile utilizzare tensostrutture per il terminal partenze, mentre sulla nuova aerostazione continua ad essere tutto fermo”.