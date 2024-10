Ryanair a Reggio, low cost sempre più vicina: il VIDEO che promuove la Calabria

Tra 14 giorni arriverà Ryanair a Reggio Calabria. Lo spot della compagnia low cost sula pagina Instagram per promuovere la Calabria

Tra due settimane esatte arriverà Ryanair a Reggio Calabria. Otto voli da e per il Tito Minniti, di cui quattro rotte nazionali e quattro internazionali. Dai tre scali calabresi Lamezia, Reggio e Crotone saranno 30 in tutto le destinazioni in programma.

Con l’avvicinarsi della compagnia low cost irlandese nella nostra regione, ecco un primo video sulla pagina Instagram di Ryanair che promuove con semplici parole e immagini mozzafiato, la meta ‘Calabria‘.

“Le tariffe low cost di Ryanair arrivano ora anche in Calabria. Perdersi nella natura selvaggia italiana, scoprire antiche rovine e meraviglie architettoniche o semplicemente esplorare i sapori per soli 24:99 euro”.

Queste le frasi sovrapposte al video che mostra le bellezze ed i paesaggi della nostra incantevole regione. La spiaggia di San Nicola Arcella, il Santuario di Santa Maria dell’Isola a Tropea e ancora un delizioso sugo con vongole, cozze e gamberi, una fetta di pane con la ‘nduja ed un gustoso gelato. Sono queste le immagini scelte da Ryanair per promuovere la Calabria.

QUI IL VIDEO DI RYANAIR