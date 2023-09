Ryanair più vicina a Reggio Calabria: tutte le rotte in programma

Ryanair più vicina a Reggio Calabria. Doveroso sottolineare come la manifestazione di interesse avanzata dalle compagnie low-cost verso lo scalo reggino sia solo uno step verso il concreto approdo in riva allo Stretto, ma si tratta di un passaggio decisivo e che è destinato a segnare uno spartiacque.

Da 48 ore, in riva allo Stretto non si fa che parlare delle possibili rotte da e per Reggio Calabria. Secondo quanto raccolto da CityNow, sono Milano Bergamo, Bologna, Torino e Venezia le 4 rotte nazionali di interesse per Ryanair e Dublino, Londra, Marsiglia e Cracovia le 4 rotte internazionali.

Come già evidenziato su queste pagine, i prossimi step saranno la notifica alla Commissione europea e poi l’avviso vero e proprio, da ricordare infatti come questa fosse una manifestazione di interesse.

“A Bruxelles ho incontrato Jason McGuinness, CCO di Ryanair (con me nella foto) e Raymond Kelliher Director of Route development del vettore irlandese. La compagnia è estremamente interessata alla Calabria. Presto ci saranno novità per gli aeroporti di Reggio, Crotone e Lamezia”.

Cosi Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, due settimane da ‘annunciava’ l’interesse della compagnia low cost per lo scalo reggino.

Da anni si parla del possibile approdo di Ryanair a Reggio Calabria. Questa finalmente potrebbe essere la volta buona: i nuovi voli con la compagnia low-cost, se i prossimi passaggi saranno rispettati, sono in programma per la primavera-estate del 2024.