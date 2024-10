Ryanair a Reggio, Falcomatà: ‘Opportunità per tutti, lavoriamo in sinergia’

“I nuovi voli porteranno migliaia di turisti in città. Avremo l’opportunità di fare conoscere per la prima volta o di fare conoscere meglio quelle che sono le bellezze naturali, territoriali con il patrimonio agro alimentare, culturale, archeologico e paesaggistico della nostra terra. Siamo chiamati dunque tutti ad una ancora maggiore assunzione di responsabilità affinchè i turisti che arrivano possano godere al meglio delle nostre bellezze attraverso servizi di qualità, strutture ricettive e naturalmente una mobilità che gli consenta di misurare tutto il territorio”.

Così il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà a margine dell’incontro di presentazione dei nuovi voli Ryanair da e per il ‘Tito Minniti’.

“La sinergia tra le istituzioni c’è sempre stata. Noi abbiamo sempre lavorato e dialogato nel pieno rispetto istituzionale e la giornata di oggi lo conferma. La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio, insieme alla Regione, lavoreranno affinchè questa opportunità si trasformi in qualcosa di più concreto sul territorio in termini di mobilità, accessibilità e ricezione. E’ un’opportunità per tutti e dobbiamo tutti lavorare in sinergia per sfruttarla al meglio”.