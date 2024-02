Ryanair a Reggio, Pazzano: 'Il prezzo medio dei biglietti è molto più alto di Lamezia. Perchè?'

Ryanair atterra finalmente a Reggio Calabria, ne ha parlato ai microfoni di CityNow durante la trasmissione ‘Live Break’ il consigliere comunale de ‘La Strada’ Saverio Pazzano, che si è soffermato in particolar modo sulla politica dei prezzi della compagnia irlandese e sul ruolo del Tito Minniti nei progetti di Sacal.

“C’è da capire se c’è una parità di trattamento tra gli aeroporti, o se invece resta una centralità di Lamezia, e Reggio rimane ancora, nei progetti Sacal, una periferia di Lamezia. Questo è un ragionamento complessivo, parlo delle stesse rotte, e abbiamo il dovere di farlo. È fondamentale capire questo non solo per noi reggini che ci spostiamo per vari motivi, ma per l’attrattività turistica. A parità di prezzo Reggio potrebbe essere attrattiva anche rispetto a Lamezia, ma un turista da Venezia per pochi chilometri perchè dovrebbe scegliere Reggio pagando più del doppio per la tratta? Questo è un aspetto fondamentale per capire che profilo viene dato all’aeroporto di Reggio”.