Ryanair sbarca a Reggio Calabria: decisa la data della presentazione ufficiale

Si toglie il velo su una grande novità per lo scalo reggino, fondamentale per il rilancio del Tito Minniti.

Ci siamo. Una lunga attesa per Reggio Calabria e i reggini, una storia che sembrava non concretizzarsi mai…ma stavolta diventa realtà. Ryanair sbarca in riva allo stretto, è tutto pronto per la presentazione ufficiale relativa all’approdo e agli 8 voli (4 nazionali e 4 internazionali) da e per Reggio Calabria.

Secondo quanto raccolto da CityNow, l’evento non si terrà il 13 o 14 febbraio come era stato ipotizzato in un primo momento ma giovedi 15 febbraio, alla presenza del Governatore Occhiuto e di un dirigente Ryanair, forse l’a.d. O’Leary. Tutto pronto quindi per la presentazione ufficiale, tanta la curiosità nei reggini per conoscere il dettaglio delle 8 tratte che arricchiranno e di parecchio l’offerta volativa del Tito Minniti.

Aeroporti Calabria intanto riporta l’ennesimo indizio rispetto all’imminente approdo della compagnia low-cost e che proviene direttamente dal sistema di prenotazione di Ryanair. Il sistema è stato appena aggiornato ed il codice IATA “REG” è stato trasformato in “Reggio Calabria”, anche se la modifica non è ancora ufficialmente visibile.