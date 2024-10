Ryanair al Tito Minniti ‘parla reggino’: la storia del Comandante Loris Tripodi

Primo esame, in termini di numeri, decisamente superato. I risultati a soli cinque giorni dall’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria, sono più che soddisfacenti. Si è partiti il 25 aprile con il primo volo dallo scalo reggino per Bologna e i risultati erano già ben evidenti. L’aereo diretto per la vivace destinazione romagnola era stracolmo.

Stessi coefficienti di riempimento per i voli successivi, sia nazionali che internazionali. E la compagnia irlandese può ritenersi soddisfatta, dato che i numeri ed il coefficiente di riempimento degli aerei supera in molte occasioni il 90%.

Ryanair al Tito Minniti ‘parla reggino’, grazie alla storia del Comandante Loris Tripodi. Nel post su Facebook di Cap Calabria, si parla del percorso professionale di Tripodi, doppiamente soddisfatto per il recente arrivo della compagnia low-cost nella sua città.

La storia di Loris Tripodi, pilota reggino

“Chi ha portato a Reggio il primo 737-800 NG della compagnia Low-cost? Il primo ufficiale è la mitica Maura Scalercio, Il Comandante è Loris Tripodi, nato e cresciuto a Reggio Calabria. Padre ex dipendente Alitalia, Loris ha conseguito il brevetto di volo civile presso Aero Club Dello Stretto ASD di Reggio Calabria da giovanissimo per poi ampliare i suoi orizzonti tentando in Marina Militare uscendone vincitore di concorso.

Un concorso difficilissimo dove pochi sopravvivono, ma lui diventa pilota miliare. La Marina Militare lo spedisce in America, a Pensacola, dove acquisisce il brevetto di pilota militare americano. Torna finalmente in Italia ed è assegnato subito agli elicotteri da combattimento imbarcati. Gira il mondo con diverse missioni all’attivo.

Arriva più tardi, anche per lui, il momento di appendere le stellette militari al chiodo e approda in Ryanair, dove attualmente ricopre il ruolo di Comandante di 737 e Base Captain (capo piloti) Reg a Reggio Calabria.

Ciò che ci rende ancor più orgogliosi, è che Loris è stato il primo pilota della compagnia irlandese ad aver effettuato il primo atterraggio operativo nel difficile aeroporto di Reggio Calabria, lo stesso aeroporto in cui, circa 27 anni fa, aveva iniziato a volare….”.