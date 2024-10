Ryanair, a Reggio le assunzioni per Assistenti di Volo

La nota compagnia aerea low cost ha reso note le prossime date dei Cabin Crew Day, le giornate dedicate alle selezioni del personale di bordo in vista delle prossime assunzioni.

L’AZIENDA

Ryanair è una compagnia aerea irlandese tra le aziende leader nel settore dei voli e delle vacanze low cost. La società è nata nel 1985 per opera dell’uomo d’affari irlandese Tony Ryan ed ha il proprio headquarter a Dublino, mentre la principale sede operativa è situata nell’aeroporto Stansted di Londra. Ryanair vanta attualmente 11.500 piloti, una flotta di ben 380 aerei Boeing 737-800, con i quali copre 1.800 rotte collegando 200 destinazioni in 33 paesi del mondo ed è in costante espansione anche nel nostro paese, tanto che ha inaugurato nuove rotte in Italia dagli aeroporti di Roma, Catania e Comiso (Ragusa), e lo scorso anno ha lanciato un piano da assunzioni per la copertura di 2000 posti di lavoro.

La compagnia aerea ha infatti investito 1 miliardo di Euro nella rete italiana, trasportando più 35 milioni di passeggeri da e verso gli aeroporti italiani.

CABIN CREW DAY 2017

Durante l’anno l’azienda organizza i Cabin Crew Day, appuntamenti dedicati al reclutamento degli Assistenti di Volo Ryanair che si svolgono in varie città, sia in Italia che all’estero, in collaborazione con la Crewlink, una società specializzata nella selezione di questo tipo di personale. La nota azienda di trasporti aerei ha già fissato le selezioni in diverse città europee e nel nostro paese, pertanto vi terremo sempre aggiornati sui prossimi appuntamenti.

RECRUITING DAY RYANAIR



Ryanair ha avviato la campagna di recruiting per Assistenti di Volo 2017, che si articolerà in una serie di appuntamenti, chiamati appunto Cabin Crew Day, durante i quali si svolgeranno veri e propri colloqui di lavoro per selezionare il personale che presterà servizio a bordo degli aerei della compagnia. Ecco le prossime date in programma in Italia:

Campania – Napoli, 5 Maggio 2017, 19 Maggio 2017;

Sicilia – Catania, 10 Maggio 2017;

Toscana – Pisa, 10 Maggio 2017, 31 Maggio 2017;

Lombardia – Milano e Bergamo, 11 Maggio 2017, 25 Maggio 2017;

Puglia – Bari, 11 Maggio 2017, 1 Giugno 2017;

Sicilia – Palermo 12 Maggio 2017;

Emilia Romagna – Bologna, 17 Maggio 2017;

Lazio – Roma, 17 Maggio 2017;

Veneto – Venezia, 24 Maggio 2017;

Sardegna – Cagliari, 24 Maggio 2017;

Liguria – Genova, 25 Maggio 2017;

Sicilia – Catania, 30 Maggio 2017;

Umbria – Perugia, 31 Maggio 2017;

Abruzzo – Pescara, 1 Giugno 2017;

Piemonte – Torino, 2 Giugno 2017;

Calabria – Reggio Calabria, 7 Giugno 2017.

I candidati selezionati avranno l’opportunità di partecipare ad un corso di formazione per il personale di bordo che si terrà a Roma e Milano. Il percorso formativo avrà una durata di 6 settimane e, al termine dello stesso, coloro che avranno superato positivamente il training potranno essere assunti, con un contratto di lavoro della durata di 3 anni, per lavorare sugli aerei Ryanair.

Vi ricordiamo, inoltre, che l’azienda realizza recruiting day anche all’estero, ad esempio a Glasgow, Malaga, Sofia, Siviglia, Madrid, Granada, Lisbona, Manchester, Porto, Santiago de Compostela, Valencia, Londra, Oviedo, Bilbao, Salamanca, Cork, Tenerife, Budapest, Bratislava, Varsavia, Las Palmas e altre sedi.

REQUISITI

Per diventare Assistenti di Volo Ryanair è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

– altezza minima, proporzionata con il peso, di 1.57 cm;

– età non inferiore ai 18 anni;

– ottima conoscenza della lingua inglese;

– normali capacità visive (è ammesso l’uso di lenti a contatto);

– buone doti natatorie;

– buona forma fisica.

CONDIZIONI DI LAVORO

Le risorse selezionate saranno inserite con un iniziale contratto della durata di 3 anni con Crewlink e lavoreranno su turni di 5 giorni, con 2 giornate libere, seguiti da altri 5 giorni e 3 liberi, non effettueranno orari notturni in quanto rientreranno alla base giornalmente e avranno 20 giorni di ferie all’anno. I neoassunti potranno usufruire, sin dal primo giorno di lavoro, di agevolazioni sui voli della compagnia, e potranno inoltre beneficiare di un incentivo di ben 1.200 Euro per i primi 6 mesi di lavoro, a titolo di sovvenzione per l’avvio della nuova carriera.

Generalmente, è previsto un corso di formazione a pagamento per i partecipanti, propedeutico all’eventuale inserimento lavorativo, i cui costi sono a carico degli allievi, della durata di 6 settimane, che si svolge presso il Centro di Training Crewlink situato nei pressi dell’Aeroporto di Hahn, vicino Francoforte. Lavorare con Ryanair significa avere l’opportunità di girare il mondo e di conoscere migliaia di persone.



CRESCITA PROFESSIONALE

Ryanair offre anche concrete possibilità di carriera ai nuovi collaboratori, dando a quelli tra loro ritenuti meritevoli la possibilità di essere assunti direttamente presso la compagnia e, dopo un anno, di essere promossi al ruolo di Supervisori per il Servizio Clienti, con una maggiorazione della retribuzione fino a 30.000 Euro all’anno, ed un aumento dei benefit, compresi sconti su altre compagnie aeree.

SELEZIONI

L’iter di selezione per gli Assistenti di Volo prevede la somministrazione di un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili HR Ryanair. Per partecipare ai Cabin Crew Day è richiesto ai candidati un abbigliamento formale, non saranno ammessi coloro che adotteranno un look casual. Alle donne si richiede di indossare una gonna al ginocchio, con collant color carne e camicia, mentre gli uomini dovranno avere pantaloni lunghi e camicia.

COME CANDIDARSI

Gli interessati alle assunzioni Ryanair 2017 per Assistenti di Volo Ryanair possono candidarsi compilando questo form presente sul portale di Crewlink.