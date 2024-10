S. Agata stretta finale. Accordo Romeo-Reggina, ma spunta una seconda offerta?

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12 di oggi, questa volta si tratterà di fitto e non di vendita, andando al ribasso rispetto al primo bando con un canone annuo di euro 81.000. Parliamo del centro sportivo S. Agata, ormai da anni al centro di ogni discussione.

Canone di € 65.000,00 riferito ai beni materiali dell’azienda Reggina Calcio SPA inventariati;

Canone di € 16.000,00 riferito al marchio storico della Reggina Calcio SPA e a tutti i beni immateriali inventariati. Scadenza 30 giugno 2019.

Gli interessati potranno presentare le proprie offerte per entrambe le voci o solo per una delle due.

Mentre in occasione del primo bando il risultato era quasi scontato, nessuna offerta presentata come poi si è verificato, molta più curiosità attorno a questa seconda manifestazione di interesse, per diversi motivi.

Intanto viene data per certa la partecipazione dell’ex dirigente della Reggina Calcio il signor Romeo, da sempre appassionato soprattutto di settore giovanile, ma anche specializzato in ristorazione. Poi perchè si dà per scontato l’accordo con la Reggina 1914 per il fitto del campo numero uno e quindi la possibilità per la prima squadra di poter continuare ad allenarsi, ma insieme a questo anche una intesa più vasta che potrebbe prevedere la consegna di una parte del settore giovanile amaranto e della scuola calcio, proprio ai futuri nuovi affittuari del centro sportivo.

Ma nelle ultime ore, voci insistenti parlano di una seconda offerta che potrebbe arrivare e che quindi andrebbe ad aprire nuovi scenari. Difficile pensare che le ufficializzazioni arriveranno nella giornata di oggi, molto più probabile nel pomeriggio di domani.