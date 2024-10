S.I.B. Confcommercio e amministrazione comunale: idee e proposte per la stagione estiva

Piano spiagge al centro dell’incontro tra S.I.B. (sindacato italiano balneari) Confcommercio e l’amministrazione comunale reggina capeggiata dall’assessore alle Politiche comunitarie e Pianificazione urbana sostenibile, Giuseppe Marino. Un incontro «importante e proficuo», ieri nei saloni della Confcommercio di via Castello 4, per cercare di dare delle risposte all’ormai imminente stagione estiva, per verificare la fattibilità di un piano di valorizzazione della zona balneare, la sua tutela e la promozione di iniziative e idee per migliorare il territorio. Diverse le proposte avanzate dai balneari e diversi i temi trattati tra cui turismo, gli accessi a mare per i disabili, il trasporto pubblico, scarichi fognari e pulizia delle spiagge.

«Non è il primo incontro ma il susseguirsi di quelli intrapresi per non restare inermi e farci trovare impreparati all’arrivo della bella stagione – ha spiegato il Presidente della Confcommercio reggina Giovanni Santoro affiancato dal Direttore provinciale Marisa Lanucara -. Le nostre coste devono essere più competitive e più attraenti, c’è tanto da fare e tanti problemi da affrontare. Urge programmare e concordare una strategia comune con l’obiettivo di arrivare a una riqualificazione e una conseguente promozione del litorale reggino».

«Bisogna rafforzare l’intero settore partendo da un percorso condiviso. La tutela delle nostre coste è un obiettivo comune – ha affermato l’assessore Marino -. Il nuovo piano spiaggia deve essere frutto di un progetto di condivisione e no di frenesia. L’attenzione da parte del Comune c’è ed è reale, lo conferma la presenza a questo tavolo del dirigente Settore pianificazione e valorizzazione del territorio, Manuel Pulella, dei consiglieri Giuseppe Sera (delegato all’urbanistica, edilizia privata) e Giovanni Latella (delegato allo sport, turismo, promozione immagine della città) nonché dei funzionari comunali. Daremo continuità a questo tavolo per raggiungere gli obiettivi comuni e garantiremo un intervento tempestivo su scarichi fognari e pulizia delle spiagge per fare fronte ai problemi che insorgono durante la stagione estiva».

Dal canto loro i tanti operatori balneari presenti tra cui Pietro Stillitano (Piro Piro), Domenico Ficara (Tempietto), Nino Santisi (Lido dello Stretto Catona), Giuseppe Siviglia (Regent Hotel), Francesco Romeo (Kalura), Stefano Caponera (Lido Stella Marina), Giuseppe Falduto per i porti turistici (Porto Bolaro) per la prima volta si sono riuniti al tavolo insieme ad operatori sportivi, per la F.I.V. presente Carlo Colella, e amministrazione per un unico obiettivo comune: ridare linfa alla nostra città.

Operatori che, nel bacchettare l’amministrazione Falcomatà nelle due ore di faccia a faccia, hanno chiesto a gran voce di rimodulare il piano spiagge. Tutti d’accordo. È un piano «datato e non attuale», l’ha definito il dirigente Pulella, che necessita un cambio di rotta. «Metteremo nero su bianco le nostre esigenze e proposte per iniziare ad individuare le strategie migliori per affrontare insieme la stagione estiva 2017 – ha aggiunto il consigliere nazionale Sib, Carmelo Fiorillo -. Siamo soddisfatti della disponibilità dimostrata da parte dell’amministrazione. Si è parlato non soltanto dell’imminente stagione balneare, ma anche della programmazione futura e, in questo senso, si sono gettate le basi per realizzare progetti importanti».

E, in virtù di questo scopo, e continuando nell’impegno del raggiungimento di obiettivi da centrare per vedere rinascere a nuova vita il nostro litorale, la Confcommercio reggina si è impegnata a costituire una rete d’impresa del settore che lavorerà in sinergia con l’amministrazione comunale.