A.s. Medici Reggio Calabria sul tetto d’Italia. Conquistato il quinto scudetto

Presso la sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro si è tenuta la premiazione della compagine calcistica A.s. Medici Reggio Calabria. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà alla presenza del Delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella ha premiato i professionisti reggini protagonisti di un percorso d’eccellenza che ha portato in alto i colori della città.

A.s. Medici Reggio Calabria è salita sul tetto d’Italia conquistando il quinto scudetto di una storia appassionata e vincente.

Il trionfo rappresenta il 13° successo in assoluto del club, con ben 23 finali disputate in tutto, in tornei nazionali e internazionali (Campione del Mondo nel 1992, Campione d’Europa nel 1995, 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Parkinson Cup): un record prestigioso e di valore assoluto che rende fantastico ed inimitabile il palmares della compagine composta esclusivamente da medici della nostra città.

“E’ straordinario carpire la voglia e la passione dei professionisti reggini – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – capaci di far conciliare gli impegni lavorativi con un’attività sportiva vissuta e vincente. As Medici Reggio Calabria è un esempio positivo della nostra città ed è doveroso complimentarci per l’ennesimo straordinario traguardo”.