Il Funny Club pensa a tutti: musica dal vivo e parco giochi per bambini

Dopo la sua prima settimana di attività, il Funny Club Pummaroru ha deciso di allietare i suoi affezionati clienti con un altro straordinario sabato sera.

La voglia di ripartire, a Reggio Calabria, è davvero tanta e, le famiglie che vogliono evitare la confusione, ma allo stesso tempo concedersi una serata fuori trovano nel locale di via Tirrenica la perfetta soluzione. La pizzeria biologica che, da anni, si occupa di far divertire i più piccini, ha infatti dato vita ad un ricchissimo parco giochi all’aperto in cui i bambini potranno divertirsi.

Leggi anche

Pizza in terrazza & musica live

Per rispettare al meglio le misure anti-Covid e per godere della bella stagione e di un panorama unico, gli avventori potranno cenare in terrazza con le specialità della casa: prima fra tutte la pizza.

Sabato 27 giugno, il Funny Club Pummaroru ha pensato ad una particolare offerta: antipasto, ironizza, bibita da 33cl a soli €15 a persona.

Rilassatevi, divertitevi e mangiate bene al Funny Club Pummaroru. Questo sabato in compagnia dei “7e40” la tribute band di Lucio Battisti che riprodurre, dal vivo, le più belle canzoni dell’artista italiano che ha incantato intere generazioni.

Maggiori informazioni

Facebook

Instagram

Tel. 392.4055945