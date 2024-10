Riapre il Funny Club: pizza in terrazza ed un nuovo parco giochi all’aperto

In questi mesi di stop il Funny Club si è reinventato per adattarsi alle nuove esigenze degli avventori. Adesso è tutto pronto per la riapertura

“Cari bambini, cari genitori, siete pronti? Questo coronavirus ci ha costretto a starcene chiusi in casa, ma noi siamo stati più forti”.

A partire da questa sera, sabato 13 giugno il Funny Club-Pummaroru riapre le sue porte ai reggini che vorranno tornare a godere di un pizzico di ‘normalità’. In questi lunghi mesi di stop il locale di via Tirrenica non si è realmente ‘fermato’, ma ha pensato a come poter riaccogliere i suoi affezionati clienti una volta trascorso il periodo più difficile dell’emergenza sanitaria.

Funny Club-Pummaroru vi aspetta sulla sua bellissima terrazza che, già da anni, ha fatto da sfondo a romantiche cene ed eventi culturali e musicali. Gli ambienti del locale sono stati rivisti e riadattati per rispettare le misure di prevenzione anti-Covid. ‘Sicurezza’ è la parola chiave di questa ripartenza.

Da sempre attento alle esigenze delle famiglie e, in particolar modo dei più piccoli, il Funny ha creato un nuovissimo parco giochi all’aperto. Anche i vostri bimbi meritano un pò di relax dopo questi mesi difficili.

“Aiutandoci insieme, riprendiamoci la nostra vita”.

Maggiori informazioni

Facebook

Instagram

Tel. 392.4055945