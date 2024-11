Sabato sera necessaria la ‘voce’ del PalaCalafiore

La Viola, lo affermano i numeri, è in piena corsa play off. Mancano solamente tre giornate alla chiusura della regular season e in palio ci sono ben 6 punti. I neroarancio sono intenzionati a fare bottino pieno a partire dalla gara di sabato sera, 4 aprile 2015 alle ore 20.30, contro l’ultima in classifica, ma per nulla ingenua, Piacenza. “Siamo consapevoli – afferma Max Rezzano – che ci attendono tre battaglie. Siamo in tante a contenderci il quarto posto in classifica, noi dobbiamo disputare tre gare perfette e conquistare tutti i punti in palio. Già sabato sera contro Piacenza e la gara, non sarà facile. Anche se occupa l’ultimo posto in classifica non è una squadra mediocre e lo ha dimostrato contro Tortona nostra diretta avversaria nella corsa play off”.

I giocatori neroarancio per la delicata sfida contro il club del presidente Beccari invitano i sostenitori reggini a supportare la squadra come soltanto loro sanno fare. Come ha dichiarato Marco Spissu: “Arrivato a Reggio la cosa che fin dalle prime partite mi ha colpito è stato l’attaccamento della città alla squadra. È una gioia immensa entrare al PalaCalafiore, che posso dirvi molte squadre c’invidiano tanto, e sentire il calore immenso dei tifosi nei nostri confronti. I sostenitori della Viola sono meravigliosi e mi auguro che il loro apporto sia determinate anche contro Piacenza. Abbiamo bisogno di vincere tutte e tre le gare rimaste, iniziando proprio da sabato sera. Noi siamo carichi, spero che lo sarà anche il pubblico neroarancio”.

Fonte: violareggiocalabria.it