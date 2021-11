Vicenda Sacal, Di Natale interviene: 'Occhiuto ha la memoria corta'

Vicenda Sacal, interviene Graziano Di Natale:

È quanto dichiara Graziano Di Natale intervenendo in una nota sulla circostanza, definendo la mossa di Occhiuto un'opportunità politica:

"Sulla vicenda Sacal l’aumento di capitale che rischia di condizionare la gestione e lo sviluppo degli aeroporti calabresi, è stato avallato dal centrodestra. Roberto Occhiuto, per opportunità politica, denuncia ma ha la memoria corta dato che ha ereditato la stessa maggioranza che ha sancito il disastro e oggi continua a dilettarsi in un indecoroso scarica barile sulle responsabilità".

"Il centrodestra e il neo Governatore -prosegue- non possono non sapere che nel corso del Consiglio Regionale tenutosi in data 28/07/2021, nonostante le mie proteste, è stata votata la proposta di legge N.120/11 recante come oggetto l'aumento di capitale sociale della società aeroportuale calabrese S.P.A.–Sacal. Anche in questo caso le mie rimostranze erano fondate ma si è preferito procedere prima delle elezioni regionali e questo è il risultato".