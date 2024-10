Calcio: Sacchi ed il no al Monza. L’ex allenatore del Milan racconta la telefonata con Berlusconi

Domani compirà 75 anni ed insieme al Milan, ha rappresentato per tanti anni il calcio italiano nel mondo attraverso vittorie e spettacolo. Scoperto e voluto da Silvio Berlusconi, l’ex tecnico dei rossoneri Arrigo Sacchi, nella lunga intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, racconta di essere stato nuovamente vicino a riformare il trio delle meraviglie a Monza, insieme appunto al suo presidente ed all’AD Adriano Galliani.

Il mio no al Monza

“Berlusconi mi voleva portare in Brianza per fare il direttore tecnico, mi aveva offerto villa e maggiordomo. No, grazie, presidente è tardi, la risposta. A Galliani sono molto legato, mi ha fatto spaventare con il Covid. Per diversi giorni non mi ha risposto ai messaggi, per fortuna ora sta bene”.