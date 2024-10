Saccomanno (Lega): “Azienda Zero unico sistema per rendere efficiente sanità in Calabria”

“Molti pensano all’accentramento del potere in mano del Commissario alla sanità, già presidente della Giunta Regionale. Molti insinuano che trattasi di una modalità per rafforzare il potere di controllo della sanità in Calabria. Tutto errato! Per quei pochi che conoscono seriamente il sistema sanità Calabria è comprensibile la necessità di modellare la nuova gestione con una struttura che possa controllare la spesa, che possa monitorare l’efficienza o meno, che possa, sostanzialmente, avere un quadro di insieme per migliorare, appunto, la degradata sanità calabrese”.

Leggi anche

Il commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno, sposa in pieno l’idea proposta dal presidente della Regione Occhiuto, con la nascita di ‘Azienda Zero’, nuovo cervello della sanità calabrese.