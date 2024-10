Saccomanno (Lega): “Porto di Gioia Tauro a rischio chiusura a causa del PD e 5Stelle”

“Il porto di Gioia Tauro, situato in Italia, è attualmente il più grande terminal per il transhipment nel paese e uno dei principali hub per il traffico container nel bacino del Mediterraneo. Tuttavia, il futuro di questo importante centro logistico è a rischio a causa dell’ETS (Emission Trading System), un meccanismo volto a regolare le emissioni inquinanti”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Lega Calabria.